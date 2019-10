Coburgs Kronen auf der Spur

Der Schlossplatz wird zur OPAWiesn. Mit Festzelt, Kinderkarussell und Bratwurstbude. Wo am Vorabend noch Coburgs Dirndl- und Lederhosen-Fangemeinde auf den Tischen und Bänken nach den Klängen der Original-Prinz-Albert Blasmusik abrockte, treffen sich am Sonntag "Prinz Albert und Queen Victoria" zur Modenschau. Sie verteilen kleine royale Geschäftslose, die im Anschluss in der Stadt eingelöst werden können. Auch die goldenen Pappkrönchen finden reißenden Absatz: Wenn ich König von Coburg wär... oder wenigstens Königin... Wohl eine schöne Vorstellung für die vielen Besucher, die vom Anger über den Albertsplatz zum Markt, durch die Spit und vielleicht noch bis zum Steinweg und wieder zurück, bummeln. Zu sehen gibt es jede Menge. Vor allem Autos - die neuesten Modelle, wie immer am Markt, aktuelle Elektrofahrzeuge auf dem Albertsplatz. Wo eine Ballonkrone vor einem Geschäft flattert, warten Überraschungen.

Straßenmusikanten, Blaskapellen und Klavierspieler (Projekt "Spielzeit") sorgen für eine heitere Atmosphäre unter einem doch wolkenverhangenen Himmel.