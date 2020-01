Coburgs Kampf gegen Leerstände in der Innenstadt

Betroffen davon sind Straßen und Gassen jenseits der Toplage, die in Coburg vom Marktplatz bis zur Spitalgasse reicht. Unverkennbar ist in Coburg zudem der Trend, dass in den Toplagen fast ausschließlich Filialisten als Mieter zum Zuge kommen.

Geschäftslagen in der Innenstadt von Coburg

Einzugsbereich Vollmundig wirbt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt für die Einkaufsstadt Coburg. "Coburg ist einzigartig. Coburg ist eine Stadt mit rund 41000 Einwohnern - spricht aber einen Einzugsbereich von insgesamt über 300000 Menschen an", heißt es auf der Homepage der Wifög. Ausdrücklich verweist die Wifög auf den "außergewöhnlich intakten historischen Stadtkern". Als Service bietet die Wifög Interessenten eine "unverbindliche Auflistung derzeit vakanter Ladengeschäfts im Bereich der Coburger Innenstadt an". Kaufkraft Die Stadt Coburg verfügte im Jahr 2019 nach einer Auflistung der IHK zu Coburg über eine Kaufkraft von rund 1062 Millionen Euro. Damit liegt Coburg mit 107,3 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Rechnet man dann noch den Landkreis Coburg mit einer Kaufkraft von gut 2100 Millionen Euro hinzu, so bilanziert die IHK für ihren Bezirk insgesamt fast 3164 Millionen Euro Kaufkraft im Jahr 2019. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Kaufkraft-Zuwachs von 3,4 Prozent. Mietvergleich Für die Toplagen in Coburg registriert Rolf Krebs, Projektmanager bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Coburg (Wifög) ein seit Jahren gleichbleibendes hohes Niveau. Auch hier aber lohnt der Vergleich. Fall in Coburg Mietpreise pro Quadratmeter Ladenfläche von 25 bis 60 Euro an, so sind es in der mit dem Siegel Weltkulterbe versehenen Stadt Bamberg 35 bis 75 Euro, wie das Immobilienunternehmen Brockhoff und Partner in regelmäßigen Vergleichen rund rund 200 Städten bundesweit dokumentiert.jb/red