Coburgs "coole" Autofahrer

Ein als "cool" geltender Autofahrer trägt wahrscheinlich eine dunkle Sonnenbrille und lässt bei schönem Wetter den Ellenbogen aus dem geöffneten Fenster ragen. Okay, das sind Klischees. Aber welche harten Fakten gibt es zu Autofahrern, die mit dem amtlichen Coburger Kennzeichen "CO-OL" unterwegs sind?

Die HUK-Coburg als Deutschlands größter Kfz-Versicherer ist dieser Frage - natürlich mit einem Augenzwinkern - auf den Grund gegangen. Die Aktuare der HUK-Coburg, also die Versicherungsmathematiker, haben dazu die Schadenquote von über 200 Autos ausgewertet, die in Coburg das entsprechende Kennzeichen haben.

Das Ergebnis: Der "coole" Coburger Autofahrer ist in wesentlich weniger Kfz-Schäden verwickelt als der durchschnittliche Fahrzeuglenker in der Vestestadt. Wobei zu beachten ist, dass bereits dieser durchschnittliche "CO"-Autofahrer eine niedrigere Schadenquote hat als der Autofahrer im deutschlandweiten Durchschnitt. Während der durchschnittliche Coburger eine Schadenquote von bereits sehr guten 88 Prozent hat, kann der "coole" Fahrer das noch toppen beziehungsweise positiv unterbieten: Er steuert sein Fahrzeug mit einer Quote von 60 Prozent durch den Verkehr.

Nachdem eine Studie der HUK-Coburg herausgefunden hat, dass es einen statistischen Zusammenhang zwischen einem rasanten Fahrstil und einer erhöhten Unfallneigung gibt,

lässt dies laut HUK-Angaben den Schluss zu, dass "coole" Fahrer tatsächlich entspannter Auto fahren.

Jörg Rheinländer, im HUK-Vorstand zuständig für die Kfz-Versicherung, gratuliert den gelassenen

Coburgern: "Wir finden das cool"

Übrigens: Die "Cops" (CO-P), also die Polizisten, von denen man ja eigentlich ein noch umsichtigeres

Fahrverhalten erwarten können müsste, schneiden mit einer Schadenquote von 67 Prozent schlechter ab als die "Coolen", aber immerhin noch besser als die Coburger Gesamtheit.