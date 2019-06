Coburger "Zauberflöte" am Dienstag mit Gästen

Für den erkrankten Peter Aisher wird der Tenor Cornel Frey die Partie des Tamino übernehmen.

Seit Beginn der Spielzeit 2012/2013 ist Cornel Frey im Ensemble der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg, wo er beispielsweise als Mime (Wagner "Der Ring des Nibelungen"), Knusperhexe (Humperdinck "Hänsel und Gretel"), Pedrillo (Mozart "Die Entführung aus dem Serail"), Brighella (Strauss "Ariadne auf Naxos") und Armand Brissard (Lehar "Der Graf von Luxemburg") zu erleben ist. Aktuell ist er auch als Loge in "Das Rheingold" zu Gast am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen.

Ausbildung in Bern

Der schweizerische Tenor erhielt seine Ausbildung bei den Luzerner Singknaben sowie bei Jakob Stämpfli an der Hochschule Bern. Er war Mitglied des Opernstudios Zürich, von 2003 bis 2009 der Wuppertaler Bühnen sowie danach des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz. Bei den Wiener Festwochen und am Theater an der Wien gastierte er als Aufidio (Mozart "Lucio Silla") unter Nikolaus Harnoncourt. Weitere Gastspiele führten Cornel Frey an die Bayerische Staatsoper München, ans Staatstheater Wiesbaden, Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, zu den Wiener Festwochen, zur Styriarte Graz, zu den Festspielen in Ludwigsburg, Luzern und Schwetzingen (UA "Reigen" von Bernhard Lang).

Meisterkurs Operndirigat

In den Arbeitsalltag eines Opernhauses schnupperten vier Studenten der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg in der Zeit vom 2. bis 7. April hinein: Im Rahmen eines Meisterkurses mit Generalmusikdirektor Roland Kluttig arbeiteten sie mit dem Ensemble und dem Philharmonischen Orchester des Landestheaters Coburg an Mozarts "Zauberflöte".

Nachdem zwei der Dirigierstudenten bereits im April die musikalische Leitung einer Vorstellung der "Zauberflöte" übernahmen, wird die morgige Vorstellung von Gábor Hontvari (Hochschule für Musik Franz LisztWeimar) und Simon Obermeier (Hochschule für Musik und Theater Hamburg) dirigiert.