Coburger WM-Orakel: Sunny verspricht Wiedergutmachung

Na, das war wohl nichts! Die deutsche Auftaktniederlage kam unerwartet, auch wenn die Mexikaner schon im Vorfeld als unangenehmer Gegner galten. Auch Kater Paul hatte sich im Vorfeld auf die Seite der Experten geschlagen und einen Sieg der Deutschen prophezeit. Zu einer Orakel-Legende wird es für ihn nach diesem Schnitzer wohl nicht mehr reichen.

Da trifft es sich gut, dass für das zweite Gruppenspiel sowieso Mitbewohnerin Sunny die Vorhersage übernimmt. Die Hündin muss sich entscheiden: Wiedergutmachung oder Katastrophe?



Schweden reizt nicht genug

Als Sunny auf die beiden Futternäpfe, abgedeckt mit den Flaggen der Kontrahenten, zuläuft, rutscht dem deutschen Fußballfan erst einmal das Herz in die Hose. Zielstrebig visiert sie den Schweden-Napf an. Vorrunden-Aus als amtierender Weltmeister? Kann nicht sein! Einmal kurz geschnuppert, dann wendet sich Sunny doch noch zum deutschen Napf, stupst die Papierflagge beiseite und schleckt die Schüssel aus. Die Entscheidung ist gefallen.

Das ist gerade noch einmal gut gegangen! Deutschland gewinnt also das zweite Gruppenspiel - zumindest, wenn Sunny ein glücklicheres Näschen beweist als Kater Paul.