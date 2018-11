Coburger Tanzmariechen Aenne Rebhan tanzt sich an die Spitze

Beim Qualifikationsturnier in Unterelchingen schaffte es Aenne Rebhan (Trainerin Michelle Maldonado), deutsche Vizemeisterin der Jugend-Tanzmariechen, ganz nach oben aufs Siegerpodest. Wie ihr Tanzsportverein, der Coburger Mohr, mitteilt, kam Aenne ganz knapp, mit einem Punkt Unterschied (447) auf Platz 1. Ihre Konkurrentin Leni Daniel vom KC Röttenbach war nur einen Punkt (446) hinter ihr. Insgesamt 34 Tanzmariechen waren beim Wettkampf angetreten. Bis zur deutschen Meisterschaft im März 2019 in Braunschweig wird es noch einen spannenden Zweikampf der beiden Konkurrentinnen geben, heißt es in der Pressemitteilung.