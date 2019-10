Coburger Stadtgeschichte: "Geld ist da"

Viele Jahre hat sich die Initiative Stadtmuseum Coburg für Ausstellungsräume oder ein Museum eingesetzt, um die umfangreiche städtische Sammlung aus dem Depot herauszuholen. Allerdings waren die Bemühungen der Geschichtsinteressierten Coburger um Rupert Appeltshauser nicht von Erfolg gekrönt.

Mit den neuen Ausstellungsräumen im Erdgeschoss des Hauses Nummer 3 in der Rückertstraße sieht die Initiative eine gute Basis für der Darstellung der Bürgergeschichte und Zivilkultur der Stadt. "In diesem Zusammenhang ist das Ausstellungsforum ,Rückert 3 - Kunst, Kultur, Geschichte' ein wichtiger Schritt, gerade im Sinne der kulturellen und historischen Außendarstellung der Stadt", ist Rupert Appeltshauser überzeugt. Coburg habe neben der vielfältigen und ausgeprägten Geschichte des Herzogshauses eine bürgerliche Geschichte.

Nach einem holprigen Start konnten die früheren Geschäftsräume im Erdgeschoß des Puppenmuseums für Ausstellungen umgebaut werden. Der Rödentaler Unternehmer Horst Weingarth finanzierte den Ausbau, Angela Nolte-Vogler aus Berlin übernahm die Kosten für die Renovierung und den Einbau der Jugendstiltüren aus dem teilweise abgerissenen Ernst-Alexandrinen-Volksbad.

Darüber hinaus stellt Nolte-Vogler aus ihrem Vermögen 150 000 Euro für die "A & 0 Stiftung - Museum, Geschichte, Kultur" zur Verfügung. "Die Erstdotation von 100 000 Euro soll für eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte verwendet werden", so Appeltshauser am Mittwoch in einem Pressegespräch. Die Förderung ist nicht ortsgebunden, ihre Verwendung geschieht in Abstimmung mit der Stadt Coburg. Die A & O-Stiftung besteht zunächst als Verbrauchsstiftung, "aber selbstverständlich kann jedermann weitere Beträge in die Stiftung einbringen". "Rückert 3" eröffnet nach Ansicht der Initiative Stadtmuseum "gute Perspektiven der Geschichts- und Kulturarbeit". Das können Ausstellungen und Veranstaltungen in der Regie einzelner Kulturträger sein aber auch Ausstellungen und Veranstaltungen in Kooperation mit der Stadt. Appeltshauser: "Dazu ist eine personelle Aufstockung im Puppenmuseum der Stadt wünschenswert, etwa durch die Wiederbesetzung der Volontärsstelle."

Alles unter einem Dach?

Langfristig verfolgt die Initiative, wo es ein ehrenamtlich tätiges Team von etwa zehn Personen gibt, nicht unbedingt ein klassisches Stadtmuseum. "Vorstellbar wäre auch die Zusammenführung schon bestehender und später zu errichtender Museums- und Ausstellungseinrichtungen unter einem organisatorischen Dach und einer Bezeichnung wie "Coburg Museum".

Der Ausstellungsbetrieb im Erdgeschoss der in der Rückertstraße 3 ist nach den Worten von Franziska Bartl ausgebucht. Die SPD-Stadträtin hat das Projekt mit Verve betrieben "und gegen Widerstände durchgesetzt", sagte Rupert Appeltshauser.

Die Initiative Stadtmuseum Coburg wird sich an folgenden Ausstellungen und Veranstaltungen beteiligen: Kindermuseum (Herbstferien Oktober/November 2019), Fotoausstellung Werner Stubenrauch (Frühjahr 2020), Kunst und Kultur der Weimarer Republik (Herbst 2020), Geschichte des Sports (2021), Beteiligung am Vortragsformat "Wissen um 12".