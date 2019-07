Coburger Schüler gehen erneut auf die Straße

Die weltweite "Fridays for future"-Bewegung hat auch in Coburg eine treue Anhängerschaft. Zum nunmehr fünften Mal gab es jetzt in der Vestestadt eine Aktion, wobei sie erst zum zweiten Mal ganz bewusst außerhalb der Unterrichtszeit stattfand - auch, um dem Vorwurf zu begegnen, so manchem Schüler gehe es bei seiner Teilnahme eher ums Schuleschwänzen als um die Umwelt.

Knapp hundert Schüler schlossen sich am Freitag dem Demonstrationszug an, der von der Realschule CO I, vorbei an den Gymnasien, bis zum Marktplatz führte.

Thematisch stand diesmal die Forderung nach einer nachhaltigen Landwirtschaft im Mittelpunkt. Die Veranstalter betonten, dass sie ausdrücklich nicht gegen die heimischen Landwirte protestieren würden, sondern vielmehr "gegen das System". Gleichwohl seien die meisten Landwirte "Opfer und Täter des Klimawandels zugleich". Zum einen würden sie selbst unter dem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur leiden, weil dadurch viele Böden unfruchtbar werden. Zum anderen würden aber auch 40 Prozent Klimagas-Emission "direkt oder indirekt" aus der Landwirtschaft stammen - zum Beispiel durch den Transport oder die Entsorgung von Lebensmitteln. Die Lösung, so lautete die Botschaft am Freitag, könne nur eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft sein. Aber: Auch jeder Verbraucher könne einen Beitrag leisten, etwa, indem er weniger Fleisch oder nur noch Bio-Fleisch esse.

Als Redner trat auf dem Marktplatz unter anderem Bio-Landwirt Dietrich Pax auf.