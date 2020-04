Coburger Schlossplatzfest abgesagt

"Schweren Herzens" haben sich die Vorstände des Förderverein Schlossplatzfest, Wolfgang Schubart, Bernd Glauben und Bertram Schindler dazu entschlossen, das Schlossplatzfest 2020 auf Grund des Coronavirus abzusagen.

Schon jetzt sei absehbar, dass Veranstaltungen in dieser Größenordnung auch im Juli nicht stattfinden werden können, heißt es in der Mitteilung der Vorstände. "Die Tatsache, dass jetzt schon Künstler, Bühnen, Zelte und vieles mehr fix gebucht werden müsste und es dabei auch keine kurzfristigen Ausstiegsmöglichkeiten in den Verträgen gibt, lässt keine andere Möglichkeit, als die für viele Coburger schönste Party des Jahres abzusagen."

Der Förderverein gehe "verantwortungsvoll und präventiv mit den Gefahren durch das Virus um" und versuche, durch die Absage die Verbreitung im Sinne aller einzudämmen. Schon jetzt freue man sich auf das Schlossplatzfest 2021 und "wir hoffen, dass wir uns alle von den Folgen dieser für viele existenzbedrohenden Ausnahmesituation erholt haben werden um dann wieder unbeschwert Nordbayerns größte Gourmetparty ausgelassen feiern zu können".