Coburger Samba-Festival in ARD-Quizshow

Was findet seit 1992 in der oberfränkischen Stadt Coburg statt? Mit dieser Frage sah sich am Dienstagabend in der ARD-Quizshow "Gefragt, gejagt" der Kandidat Simon, ein Sozialpädagoge aus Wesel am Niederrhein, konfrontiert. Drei Antworten standen zur Auswahl: ein DJ-Turnier, ein Samba-Festival, ein Rock-'n'-Roll-Zirkus.

Simon entschied sich für das DJ-Turnier - und lag damit natürlich falsch. Seit 1992 wird in Coburg - immer am zweiten Wochenende im Juli - das Samba-Festival gefeiert. Im Laufe der Jahre hat es sich zum größten Samba-Festival außerhalb Brasiliens entwickelt.

Damit auch Simon das künftig weiß, hat die Sambaco GmbH als Veranstalter des Festivals sofort reagiert: Wie Sambaco-Pressesprecher Andi Ebert am Mittwoch mitteilte, hat man Simon und seine Familie gleich nach der Show via Facebook nach Coburg eingeladen. Dort beginnt am Freitag, 12. Juli, das diesjährige Samba-Festival.