Coburger Publikum bejubelt Wiederhören mit Milen Bozhkov

Nach dem ausverkauften Gastspiel 2015 an gleicher Stelle gastierte Milenz Bozhkov erneut mit der Sopranistin Nina Andreeva. Gemeinsam mit Antoinetta Bafas, der künstlerischen Leiterin von "Leise am Markt" am Klavier, gestalteten sie ein Programm unter dem Motto "Dein ist mein ganzes Herz". Der Abend bot aus Oper und Operette".

Künstler zu Gast bei Leise am Markt in Coburg

Ausblick Jörg Seidel Quartett "Merci - personabl tribute to Udo Jürgens", Samstag, 25. Mai, 20 Uhr, Leise am Markt

Einen ausführlichen Bericht mit vielen Fotos vom Opern- und Operettenabend in Coburg finden Sie hier

Einen Bericht von Milen Bozhkovs Gastspiel bei "Leise am Markt" 2015 finden Sie hier