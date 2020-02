Coburger Publikum bejubelt Jung-Star Simon Oslender

Bei seinem Coburg-Debüt bei "Leise am Markt" wurde Oslender von seiner Band begleitet und demonstrierte, warum er gerne als "Wunderkind" tituliert wird. Immerhin hat der 21-Jährige schon mit zahlreichen Stars der Szene gemeinsam auf der Bühne gestanden.

Auf der Bühne bei "Leise am Markt" präsentierte Oslender Titel seiner ersten CD-Einspielung unter dem Titel "It's about time".

Künstler zu Gast bei "Leise am Markt"

Simon Oslender Der 21-jährige Simon Oslender, der als "Wunderkind an der Hammond-Orgel" in die Szene eingestiegen ist, gilt heute als einer der Rising Stars der Deutschen Musikszene an Klavier, Orgel und Keyboards. Der gebürtige Aachener war bereits seit dem Alter von zwölf Jahren während seiner Schullaufbahn als professioneller Musiker unterwegs und spielte in den letzten Jahren Konzerte und Tourneen in ganz Europa, Japan, Südostasien oder Australien. Derzeit ist er festes Mitglied der Bands von Wolfgang Haffner, Thomas Quasthoff und des amerikanischen Saxofonisten Bill Evans. Donnerstag, 23. April Adjiri Odametey und Band - Weltmusik aus Afrika, Beginn: 20 Uhr

Donnerstag, 14. Mai Marius Preda Trio - Hackbrett meets Jazz, Beginn: 20 Uhr

Dienstag, 19. Mai Flor de Toloache - Latin Grammy Adward Gewinner, Beginn

Donnerstag, 18. Juni The Kutimangoes - rockiger Afro-Jazz aus Dänemark

Samstag, 27. Juni Marion & Sobo Band feat. Joscho Stephan

