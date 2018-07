Coburger Prinzessin hat auf Schloss Friedenstein in Gotha geheiratet

Im engsten Kreis von Verwandten und Freunden und bei Kaiserwetter hat Stephanie Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha (46) ihren Partner Jan Stahl geheiratet. Zu der standesamtlichen Trauung des Paares am Donnerstag im Gothaer Schloss Friedenstein waren etwa 40 geladene Gäste gekommen. Darunter waren auch die Eltern Stephanies, Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha und dessen Ehefrau Carin.Rund hundert Menschen hatten sich vor dem Schloss, das einst im Besitz der Familie Sachsen-Coburg und Gotha war, versammelt, um das frischgebackene Ehepaar zu begrüßen. Darunter waren auch Vertreter verschiedener Vereine in historischen Uniformen, die für das Paar ein Spalier bildeten. Die Trauung hatte Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch SPD ) vorgenommen.Die kirchliche Trauung soll im nächsten Jahr in Coburg nachgeholt werden, und zwar in der Morizkirche. Dort hatten 2010 auch Stephanies Bruder, Hubertus Erbprinz von Sachsen-Coburg und Gotha und die Amerikanerin Kelly Rondestvedt geheiratet. Insgesamt hat Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha drei Kinder sowie mittlerweile auch drei Enkel, allesamt hervorgegangen aus der Ehe von Hubertus und dessen Kelly.