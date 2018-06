Coburger Opernfans bejubeln "Mahagonny"-Premiere

Die 1930 in Leipzig uraufgeführte Oper kam in Coburg in der Inszenierung von Gast-Regisseurin Konstanze Lauterbach auf die Bühne, die damit bereits ihre fünfte Coburger Regiearbeit ablieferte. Das Bühnenbild entwarf Ariane Salzbrunn.Ein Wiederhören gab es bei dieser Premiere mit dem Tenor Karsten Münster, der dem Ensemble des Landestheater von 2008 bis 2014 angehörte und der seitdem freiberuflich tätig ist. Münster gestaltete den Part des Jim Mahoney.Am Ende spendete das Premieren-Publikum rund zehn Minuten begeisterten Applaus.Eine ausführliche Besprechung mit zahlreichen Szenenfotos finden Sie hier Ein Gespräch mit Konstante Lauterbach finden Sie hier