Das Faschingsvolk hat am Samstag die Macht in der Stadt übernommen - mit Jungfrau "Helau" an der Spitze: Alex Reuther setzt sich in diesem Kostüm für einen einheitlichen Schlachtruf der drei Coburger Faschingsvereine ein. Narrhalla ("Idis ahoi!"), Coburger Mohr ("Zackzack Hurra!") und Effect's ("...