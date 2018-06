Coburger Musikfreunde laden zur Tango Night beim Festival "Klanggrenzen"

Musik und Videoinstallation









Mittwoch, 4. Juli

Das "Flex Ensemble" präsentiert am Mittwoch, 4. Juli (19.30 Uhr), im Pfarrzentrum St. Augustin eine " Tango Night".Der griechische Bandoneonist Kostas Raptis hat eigens für die Zusammenarbeit mit "Flex Ensemble" Tangostücke neu arrangiert - nicht nur Werke von Astor Piazzolla , sondern auch solche von anderen authentischen Tangokomponisten wie Diaz, Melo und Canaro. Die Spannbreite der Musik reicht von virtuosen und verrückten Miniaturen über Hochzeitswalzer bis hin zu intimen Liedern. Mit subtilen Videoprojektionen zur Erweiterung der musikalischen Dimension wird dieses Programm zusätzlich lebendig.Das "Flex Ensemble" versteht sich als ein dynamisches Klavierquartett mit großer Spielfreude und Lust am Experimentieren, das ständig nach neuen Wegen der Vermittlung zwischen Musik, Musikern und Publikum sucht.Konstantin Raptis begeisterte sich schon in seiner Jugend für die Musik von Astor Piazzolla und studierte später Akkordeon in Hannover. Er spielte unter anderem mit den Orchestern der Oper Unter den Linden und der Academia Santa Cecilia in Rom, mit dem Ensemble Modern oder dem NDR. Die Videoinstallation verantwortet Tosh Leykum. Er arbeitet seit etwa 15 Jahren als freiberuflicher Videokünstler mit dem Schwerpunkt auf Live-Videoprojektionen in Verbindung zu Live-Musik.Der Eintritt zu dem Konzert kostet 20 Euro; für Mitglieder der Musikfreunde oder des Vereins "Klanggrenzen" kostet er 14 Euro. Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Für Erwachsene in Begleitung eines Kindes unter 14 Jahren gibt es wesentlich reduzierte Oma/ Opa- oder Mama/Papa-Tickets (weitere Informationen online: www. musikfreunde-coburg.de)."Tango Night" mit dem "Flex Ensemble", 19.30 Uhr, Pfarrzentrum St. Augustin (Kooperation des Festivals "Klanggrenzen" mit der Gesellschaft der Musikfreunde Coburg ).