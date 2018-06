Coburger Musik zur Marktzeit am Samstag

An der Schuke-Orgel ist Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein zu hören.Bis zum 7. September gibt es in St. Moriz in Coburg jeweils samstags Musik zum Zuhören, Nachdenken und Entspannen. Musiker aus Coburg und der Region bieten jeweils für etwa 30 Minuten abwechslungsreiche Programme.Neben der Orgel werden verschiedene andere Instrumente und auch Chöre zu hören sein. Die Reihe "Musik zur Marktzeit" gehört seit vielen Jahren zum festen Bestand kultureller Angebote im sommerlichen Coburg. Der Eintritt ist frei.