Coburger Mohrenkreuzung ab Freitag gesperrt

Als finale Maßnahme wird nach Angaben der Stadt der Kreuzungsbereich neu asphaltiert und markiert.

Deshalb wird die gesamte Kreuzung am Freitag ab circa 9 Uhr bis voraussichtlich Samstag, 7. September, um 17 Uhr gesperrt. Die Stadtbusse fahren in diesem Zeitraum eine große Umleitungslinie, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die letzte planmäßige Abfahrt am Theaterplatz ist deshalb am Freitag um 8.55 Uhr. Zur Museumsnacht am Samstag, 7. September, sind die genannten Straßen jedoch wieder frei befahrbar.