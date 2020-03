Coburger Mohr qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft

4-3-2 ... vier Starts, drei Qualifikationen zur deutschen Meisterschaft in Erfurt und zwei Treppchenplätze - so einfach lässt sich die süddeutsche Meisterschaft der Jugend in Trier kurz und prägnant zusammenfassen.

Die Jugendgarde, die in diesem Jahr mit vielen neuen Kindern antritt, startete mit viel Aufregung und Spannung in das zweitwichtigste Turnier der Session. Dennoch konnten die Mädchen trotz eines kurzfristigen Ausfalls ihren Tanz überzeugend präsentieren und erreichten mit 419 Punkten und Platz 3 nicht nur den Titel des süddeutschen Trizemeisters, sondern noch viel wichtiger die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Erfurt, teilt die Tanzgarde Coburger Mohr mit.

Einen Traum erfüllt

Gut vertreten waren auch die Jugend-Tanzmariechen des Coburger Mohrs. Nia Linn Birk, die von Wibke Wolf trainiert wird, konnte ihre Erfolgsserie fortsetzen und wurde mit 441 Punkten und Platz 2 süddeutsche Vizemeisterin und erfüllte sich ihren Traum von der Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Die kleine Melissa Wacker (Training: Michelle Maldonado), die sich bereits in ihrem ersten Jahr als Tanzmariechen zur süddeutschen Meisterschaft qualifizierte, erreichte 423 Punkte und gehört mit Platz 10 bereits jetzt zu den Top Ten in Süddeutschland.

Im Schautanz "Teilen macht glücklich!" konnten die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren trotz eines kurzfristigen Ausfalls ihre bisher stärkste Leistung in der Session zeigen. Die Entscheidung jedoch bezeichneten die mitgereisten Eltern und Fans als reinen Nervenkrimi, denn die kleinen Fische mussten bis zum Schluss um die Qualifikation zittern: Vier Mannschaften erreichten die gleiche Punktzahl mit 420 Punkten, die Plätze fünf bis acht trennte jeweils nur die Streichwertung. Diese brachte den Coburgern am Ende dennoch mit dem notwendigen Quäntchen Glück Platz 6 und somit das heiß ersehnte Ticket zur deutschen Meisterschaft in Erfurt.

"Ganz feste Daumen drücken" heißt es für den Coburger Mohr am kommenden Wochenende, wenn die Mannschaften der Junioren und Ü15 bei der Süddeutschen in Trier an den Start gehen.