Coburger Lokalsender verteidigt den Titel in Bayern

In der am Dienstag vorgelegten Funkanalyse Bayern 2018 erreicht der in Coburg ansässige Lokalsender Radio Eins erneut Spitzenwerte. Im Vergleich zum Vorgang gibt es zwar leichte Verluste zu verzeichnen, doch mit einer Tagesreichweite von 28,3 Prozent liegt man auch heuer wieder auf Platz 1 aller Lokalsender Bayerns.



In der Durchschnittsstunde hören etwa 20 000 Menschen (durchschnittliche Stunde von 6 bis 18 Uhr) im Sendegebiet Coburg/Kronach/Lichtenfels Radio Eins.



Die Morningshow "Hellwach" verfolgen sogar bis zu 26 000 Hörer pro Stunde.



Auch in den anderen Sendungen "Besser Arbeiten" und "Von 3 bis Frei" konnten die Hörerzahlen gesteigert werden, wie aus der Funkanalyse hervorgeht.



Was den Hörerkreis betrifft, gibt es eine Steigerung von 135 000 auf 145 000. Und, ebenfalls interessant: Innerhalb von vier Wochen hören rund 63 Prozent der Einwohner ab 14 Jahren im Sendegebiet mindestens einmal Radio Eins. Im vergangenen Jahr haben sogar neun von zehn Menschen (ab 14 Jahre) im Sendegebiet mindestens einmal Radio Eins eingeschaltet (86,6 Prozent) - einen solch hohen Wert erreicht in der Funkanalyse kein anderer Radiosender in Bayern.



Für Programmchef und Redaktionsleiter Thomas Apfel sind die Zahlen der Funkanalyse eine "Bestätigung der geleisteten Arbeit" seines Teams. In einer Pressemeldung des Radios wird Thomas Apfel zudem mit den Worten zitiert: "Unseren Slogan ,Nur wir sind von hier' lebt bei uns im Sender jeder Mitarbeiter. Er ist sozusagen in der DNA unseres Teams fest verankert."



Auch für Radio-Eins-Geschäftsführer Mischa Salzmann sind es in erster Linie die 20 festangestellten und freien Mitarbeiter, die den Erfolg des Senders ausmachen. Im Moment werde in ein neues Studio und eine neue Sendetechnik investiert, um auch in Zukunft den Hörern weiter ein "abwechslungsreiches und technisch einwandfreies

Programm" bieten zu können.



Übrigens: Seit diesem Jahr ist Radio Eins auch digital über DAB + zu empfangen und damit in ganz Oberfranken zu hören.



Jugendformat Radio Galaxy legt zu

Laut Funkanalyse hören mittlerweile hören rund 10 000 Jugendliche in der Stadt und im Landkreis Coburg jeden Tag Radio Galaxy, das Jugendformat von Radio Eins. Im vergangenen Jahr waren es erst rund 4000. Marketingleiter Thomas Auer vom Funkhaus Coburg erklärt dazu: "Jugendliche sind eine interessante Zielgruppe für uns, die von keinem anderen regionalen Massenmedium so bedient wird." Inzwischen ist Radio Galaxy ebenfalls über DAB + auch in Kronach und Lichtenfels zu hören.



Die Funkanalyse Bayern wird seit 1989 jährlich im Auftrag der BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien) und der privaten Rundfunkanbieter in Bayern durchgeführt. Sie liefert Reichweitendaten für die bayerischen Hörfunk- und Lokalfernsehprogramme. Darüber hinaus werden Informationen zur qualitativen Beurteilung der Programme sowie Daten zur Entwicklung des Internets erhoben. Die repräsentative Untersuchung wird im Frühjahr durchgeführt und basiert auf computergestützten Telefoninterviews.