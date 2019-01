Coburger Landratswahl: Gunsenheimer empfiehlt Stingl

Christian Gunsenheimer (FW), der bei der Landratswahl am vergangenen Sonntag knapp 20 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte, hat für die Stichwahl eine Empfehlung für Martin Stingl (SPD) ausgesprochen. Er begründet dies unter anderem mit dem Verhalten einiger Personen aus dem Lager des CSU-Kandidaten Sebastian Straubel während des Wahlkampfs. Dieses sei ihm, Gunsenheimer, gegenüber "bedenklich" gewesen.

Von seinem persönlichen Ergebnis zeigt sich Gunsenheimer enttäuscht - obwohl er das beste Ergebnis der Freien Wähler bei einer kreisweiten Wahl in Bayern erreicht habe. Nicht zuletzt die "unfassbar hohe Zahl an Nichtwählern" werfe bei ihm viele Fragen auf, schreibt Gunsenheimer in einer Presseerklärung.

Doch er sehe auch viele positive Aspekte dieser Wahl. Gunsenheimer schreibt: "Ein großes und großartiges Team um unsere Kandidatur, Freie Wähler, Freunde, Familie und Bürger die sich uns angeschlossen haben. Tiefe Einblicke in die Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger in unserem

Landkreis bewegen. Ein Buch voller Hausaufgaben für uns und den künftigen Landrat. Ein einmaliger Umgang der Kandidatin und der fünf Kandidaten miteinander. Kollegialität und das Bewusstsein, das wir gemeinsam für unseren Landkreis kämpfen, stand über dem Kampf gegeneinander. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken."

Und dann äußert sich Gunsenheimer eben auch zur Stichwahl. Hier seine aus drei Punkten bestehende Wahlempfehlung im Wortlaut:

"1. Ich mag Martin Stingl und Sebastian Straubel beide persönlich sehr. Es wird mir eine Ehre und Pflicht sein, jeden Landrat als Stellvertreter zur Seite zu stehen und ihn zu unterstützen, wo ich kann!

2. Für mich war in diesem Wahlkampf wichtig, dass wir uns mit den Themen und Lösungen für unsere Herausforderungen beschäftigen. Der kommende Landrat braucht die Leidenschaft für die Lösung von Problemen. Ich glaube an einen Kandidaten, der Menschen zusammenbringt und der mit Erfahrung ein Team auch abseits der eigenen Partei baut. Bei den anstehenden Aufgaben wird es wichtig sein, vom ersten Tag an bei den wichtigen Themen, wie z.B. Regiomed, voll dabei zu sein.

3. Das oben genannte gute Miteinander der Kandidaten gab es leider nicht bei allen Mitkämpfern der Teams. Insbesondere das Verhalten einiger CSU Wahlkämpfern meiner Person und anderen Kandidaten gegenüber war bedenklich. Leider haben weder der Kandidat noch andere Verantwortliche das verhindert. Schade.

Nach dem Abwägen dieser Punkte komme ich zu einem klaren Schlus: Ich wähle am 10. Februar Martin Stingl. Ich bitte die Menschen, die mich gewählt haben, gleiches zu tun."