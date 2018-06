Coburger Klassik Open Air lockt Tausende von Besuchern an

Huldigung an Leonard Bernstein



Das Konzert war eingebunden in das erstmals ausgerichtete Stadtfest am Wochenende. Das Philharmonische Orchester Landestheater Coburg spielte unter der Leitung von Generalmusikdirektor Roland Kluttig. Bei bestem Wetter und freiem Eintritt lockte das Klassik-Open-Air Tausende von Besuchern an.Programmatisch bot der Abend eine Huldigung an Leonard Bernstein zu dessen 100. Geburtstag. Außerdem erklang Musik von George Gershwin und Charles Ives.Nach begeistertem Beifall gab es schließlich noch zwei Zugaben aus Bernsteins "West Side Story": den Mambo und "Somewhere".Ein ausführlicher Bericht mit vielen Fotos folgt.