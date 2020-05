Coburger Kammerkonzert in außergewöhnlicher Besetzung

Mit Kreativität wehren sich Künstler in Coburg gegen die Auswirkungen der Corona-Krise. Weil Konzertsäle und Bühnen auch in Coburg - anders als beispielsweise Museen und Ausstellungsräume - noch immer geschlossen bleiben müssen, dient die Studiobühne in der Reithalle derzeit als digitale Konzerthalle für anspruchsvolle Programme mit interessanten Werken.

Digitaler Konzertraum

In der inzwischen sechsten Folge der Reihe "Klassik am Sonntag" erlebt das Publikum auf diesem Weg via YouTube Kammermusik in außergewöhnlicher Besetzung.

Denn in dieser Aufnahme stehen ausgewählte Sätze aus der sehr selten in Konzerten zu hörenden Suite für Bratsche und Kontrabass des russischen Komponisten Reinhold Glière auf dem Programm.

Interpreten sind Andreas Hilf (Bratsche) und Dietmar Engels (Kontrabass), die Glières Musik jederzeit stilsicher und einfühlsam charakterisiert interpretieren.