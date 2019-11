Coburger Kabarett-Fans bejubeln Urban Priol

Gastspiele im Coburger Kongresshaus sind Heimspiele für Urban Priol. Das bewies auch der Andrang beim Auftritt des Kabarettisten aus Obernburg mit seinem aktuellen Programm "Im Fluss".

Im ausverkauften Festsaal am Rosengarten erntete Priol reichlich Beifall für seine satirische Kritik an Politikern und an den politischen Umständen.

Aus dem Leben eines Kabarettisten

Urban Priol, 1961 in Obernburg am Main geboren, absolvierte erste Bühnenauftritt schon 1982. Seit 2004 war und ist er ihn unterschiedlichen Fernseh-Formaten präsent - darunter von 2007 bis 2013 in der Sendung "Neues aus der Anstalt". Mit seinem satirischen Jahresrückblick "Tilt!" ist Priol seit 2002 jeweils im Dezember auf Tournee unterwegs. Priol wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Passauer Scharfrichterbeil (1986 mit Klaus Staab), Salzburger Stier (1997), Deutscher Kabarettpreis (2002), Bayerischer Kabarettpreis (2003), Kulturpreis der Stadt Aschaffenburg (2008), Chemnitzer Biene (2015), Hessischer Kabarettpreis (Ehrenpreis 2019).

