Coburger Judenberg im Winter 1975

Nun werden Stimmen in der Coburger Bevölkerung laut, die dem schlechten Straßenzustand die Schuld geben. Die Polizei verneinte das allerdings. Vielleicht, so mutmaßen die Tageblatt-Redakteure damals, wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Kurve gar nicht schlecht - erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer.