Coburger Hofgarten wirkt wie leergefegt

Eine Streife fährt im Schritttempo am Denkmal des Coburger Convents vorbei. Den wachsamen Blick können sich die Beamten eigentlich sparen, denn: Der Hofgarten ist beinahe menschenleer. Trotz strahlendem Sonnenschein sind nur vereinzelt Menschen anzutreffen. Eine junge Frau liegt auf der Wiese und blättert in ihrem Reclam-Heft. Ein Mann sitzt auf einer Decke, er zupft ein paar Akkorde auf der Gitarre. Zwei, drei Jogger sind unterwegs. Eine fliegende Frisbee-Scheibe sorgt ebenfalls für etwas Dynamik in all der Entschleunigung. Zwei Hunde beschnuppern sich – für sie gilt kein Kontaktverbot. Eine junge Frau auf einer Bank desinfiziert sich die Hände. Die Streife verschwindet hinter den Bäumen. Alles in Ordnung – scheinbar.