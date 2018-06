Coburger Gymnasium Casimirianum verabschiedet 79 Absolventen

Fördern durch Fordern, das Prinzip des Casimirianums zeigte auch in diesem Jahr wieder sehr gute Ergebnisse. Alle 79 Schüler der Abschlussklassen haben die Hürde der Abiturprüfung genommen und konnten am Freitag aus den Händen von Oberstudiendirektor Burkhardt Spachmann die begehrten Zeugnisse in Empfang nehmen.



Spachmann betonte, dass dieser Erfolg eine Gemeinschaftsleistung aller Beteiligten sei. Den Abiturienten attestierte er, dass sie das Bildungsprogramm angenommen und vor allem umgesetzt hätten. In seiner mit viel Applaus bedachten Rede setzte sich der Schulleiter des Gymnasiums mit der mit Daten überschwemmten digitalen Welt auseinander. Spachmann arbeitete heraus, dass die Umsetzung und Gestaltung das A und O seien, Wissen und Bildung zu erlangen. Ein wichtiges Instrument ist nach seinen Worten hierbei das Lesen. "Leser surfen besser", betonte der Schulleiter. Spachmann weiter: "Wischen allein ist keine Kompetenz, erst das zielsichere Antippen, Bewerten, Aussuchen und das Abspeichern klar formulierter Gedanken zeigt, dass man nicht nur User, sondern verantwortungsbewusster Gestalter ist." Ergänzend betonte er: "Das Material ist nichts, Gestaltung ist alles." Plastisch führte er den Gästen in der voll besetzen Morizkirche vor Augen, was er mit seinen Aussagen meint: "Tausend Tonnen loser Beton sind kein Wolkenkratzer." Den Abiturienten schrieb er ins Stammbuch, dass sie bei allen rasanten Veränderung in Wissenschaft und Wirtschaft dafür sorgen sollten, dass das kulturelle Erbe nicht verloren geht. Weiter appellierte er an diese, mit dem gewonnenen Bildungsgut weiterzuarbeiten und weiter zielbewusst in die Zukunft zu investieren. Für ihn ist es dabei wichtig, bereit zu sein, Risiken erfolgreich zu begegnen.



Die Zukunft in der eigenen Hand

Mit einem Schiff, das sich durch das tosende Meer zum Hafen "Abitur" kämpfte, verglichen Mialotta Wöhner und Fabian Mertens den Weg der ehemaligen Schüler. Wichtig war für sie die Erkenntnis, dass die Mannschaft immer zusammengehalten hat und kein Mitglied der Crew zurückgelassen werden musste. Treffend meinte Fabian Mertens: "Keiner weiß, was aus uns wird, wir haben aber nun unsere Zukunft selbst in der Hand." Mit einem gewissen Stolz verwies Burkhardt Spachmann darauf, dass am Casimirianum nicht nur Quantität, sondern auch Qualität vorhanden sei. Demnach hätten rund die Hälfte der Abiturienten ihre Schullaufbahn mit "sehr gut" oder "gut" abgeschlossen. Angeführt wird die Spitze der erfolgreichen Schüler von Max Müller-Blech, Johann Wutke, Anna Oikonomides und Lara Dehler, die über einen Notendurchschnitt von 1,1 beziehungsweise 1,2 stolz sein dürfen. Zu ihnen gesellen sich mit Maximilian Luther, Pascal Ruderich, Sophia Brinster, Jan Finzel, Jessica Späth, Maria Partes, Lara Pöhn und Annika Augner acht weitere Absolventen, die mit einem "Einser" (maximal 1,5) abgeschlossen haben. Neben dieser "Spitze" konnte Burkhard Spachmann an 19 Abiturienten insgesamt 54 weitere Auszeichnungen vergeben. Prämiert wurden unter anderem herausragende Leistungen in einzelnen Unterrichtsfächern und besonderes Studienfachinteresse. Allesamt bezeichnete Spachmann als die "Elite im Abiturjahrgang 2018 im Casimirianum".



Neben den "Einser-Abiturienten" erhielten Auszeichnungen: León Eberhardt, Jörg Frühauf, Volkmar Günther, Hanna Hauschke, Jonas Jacobi, Amelie Hübner und Simon Stürzebecher.



Damit das Gymnasium seinem selbst gestellten Auftrag nachkommen kann, Schüler nicht nur zu fördern, sondern deren Leistung auch zu belohnen, sei man auf Unterstützung von Mäzenen und Förderern angewiesen, sagte Spachmann und dankte allen Wohltätern des Casimirianums.