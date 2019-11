Coburger GMD-Suche: Daniel Carter stellt sich am Landestheater vor

Mit einem Dirigat der Oper "Carmen" von Georges Bizet stellte sich der letzte Kandidat des Bewerber-Trios in Coburg vor.

Der junge australische Dirigent Daniel Carter (30), seit Beginn dieser Spielzeit Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin, wird zudem drei Konzerte dirigieren. Am Samstag (16. November, 11 Uhr) leitet er das Concertino sowie am Sonntag (18 Uhr) und Montag (20 Uhr) das 2. Sinfoniekonzert.

Auf dem Programm des Sinfoniekonzerts steht die Symphonie für Cello und Orchester von Benjamin Britten sowie die 6. Sinfonie mit dem Beinamen "Pastorale" von Ludwig van Beethoven. Solist in Brittens Werk ist der Solocellist des Philharmonischen Orchesters Woongwhee Moon.

Einen Bericht über das Coburg-Debüt des jungen australischen Dirigenten Daniel Carter mit "Carmen" am Landestheater finden Sie hier

