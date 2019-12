Coburger GMD-Suche: Beifall für Moritz Gnann

Beim Sinfoniekonzert am Sonntag dirigierte er Werke von Bohuslav Martinu, Igor Strawinsky und Felix Mendelssohn Bartholdy. Solist im Violinkonzert Strawinskys war Martin Emmerich, Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters.

Bereits Mitte Oktober hatte sich Gnann an gleicher Stelle als Operndirigent präsentiert bei einer Aufführung von Georges Bizets "Carmen" in der Inszenierung von Alexander Müller-Elmau.

So geht es weiter mit der Coburger GMD-Suche

Auswahl Insgesamt drei Kandidaten stehen zur Auswahl für die Nachfolge von Roland Kluttig als Generalmusikdirektor am Landeestheater Coburg. Die endgültige Entscheidung nach den Probedirigaten soll nach Aussage von Intendant Bernhard F. Loges bis Ende Januar fallen. Harish Shankar studierte Klavier an der Musikhochschule Lübeck. Sein Dirigierstudium schloss er an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar in der Klasse von Gunter Kahlert ab. Daniel Carter ist seit 2019/2020 Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin und war zuvor von der Spielzeit 2015/2016 bis zur Saison 2018/2019 Erster Kapellmeister am Theater in Freiburg. Moritz Gnann war bis 2018 Assistant Conductor beim Boston Symphony Orchestra. Gnann ist ein regelmäßiger Gast an der Semperoper Dresden und als Gastdirigent der Deutschen Oper Berlin eng verbunden.