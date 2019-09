Coburger gehen auf die Straße aus Sorge um das Rottenbacher Moor

Etwa 400 Teilnehmer sind am Dienstagnachmittag für den Schutz der Moore und damit des Klimas in Coburg auf die Straße gegangen. Vom Bahnhofsplatz setzte sich der Zug in Bewegung, steuerte den Rosengarten für eine Kundgebung an, um schließlich auf dem Coburger Marktplatz mit einer weiteren Kundgebung zu enden.

In den zurückliegenden Sommerferien haben die Schüler und Organisatoren der "Fridays for Future"-Bewegung einen siebentägigen bundesweiten Streik organisiert. In der aktuellen "Woche für das Klima" ("Week for Climate") lautet das Motto "Sieben Tage, sieben Themen, ein Ziel: die Rettung der Erde". Die Coburger Ortsgruppe von "Fridays for Future" richtete den Blickwinkel auf die Feuchtgebiete oder Moore. Diese speichern einen großen Teil des Kohlenstoffdioxids.

Sylvia Holzträger, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Weihenstephan, sagte auf dem Marktplatz, um dem Klimawandel zu begegnen sei der Schutz der Moore weltweit ein wichtiges Thema. "Fünf Prozent der klimaschädlichen Emissionen werden durch die Trockenlegung der Feuchtgebiete verursacht." Feuchtgebiete müssten bewässert werden und ließen sich auch als Feuchtgebiet bewirtschaften. Konkret nannte sie den Anbau von Schilf und Rohrkolben für die Bioenergiegewinnung und die Herstellung von Dämmplatten. "Das gibt es alles schon, das ist nichts Neues", so Holzträger.

Nicht nur in Metropolen und Ballungsgebieten

Aktionen für den Schutz des Klimas sollen nicht nur in den Metropolen und Ballungsgebieten stattfinden, erklärte Stefan Natterer, einer der Verantwortlichen von "Fridays for Future" in Coburg. Dass Coburg den Zuschlag bei der Bewerbung um den Austragungsort bei der "Woche für das Klima" bekommen hat, liegt neben dem großen Engagement der Ortsgruppe daran, dass bei Rottenbach eines der größten ursprünglichen Moore Deutschlands am südlichen Rand des Thüringer Waldes liegt. Dieses leidet, wie weltweit viele Moore, stark unter dem Klimawandel und ist existenziell bedroht. Obgleich Moore nur drei Prozent der weltweiten Landfläche ausmachen, speichern sie doppelt so viel Kohlenstoffdioxid wie alle Wälder der Erde zusammen. Durch die Wasserknappheit und die zunehmend trockenen Sommer seien bereits 95 Prozent der Moore in Deutschland verschwunden, sagte Natterer.

"Wir werden Druck aufbauen"

Weiter erklärte der junge Mann, dass die Demonstrationen und Aktionen zum Schutz des Klimas in der Region fortgesetzt würden. Die Menschen seien für den Klimaschutz mobilisiert worden. "Wir werden in der Region dafür Druck aufbauen und Forderungen an die Kommunen stellen." So werde der zurzeit diskutierte Ausbau der Bundesstraße 4 im Weichengereuth nur mehr Verkehr produzieren. Ursprünglich wollte der Coburger Stadtrat am Donnerstag über dieses Thema beraten und entscheiden, jedoch wurde "Ausbau des Weichengereuths" von der Tagesordnung dieser Sitzung genommen.

Im Rosengarten warb Dominik Sauerteig für den Erhalt "dieses größten Parks nahe der Innenstadt" ein und erteilte Plänen, darin ein Hotel zu errichten, ein Absage. Das Bürgerbegehren "Rettet den Rosengarten" hat nach seien Worten rund 1000 Unterschriften gesammelt, nötig seien etwa 2500 Unterstützer.

Wolfgang Weiß, seines Zeichens Klimaschutzbeauftragter und für die Grünen im Coburger Stadtrat, plädierte für den Erhalt des Palmenhauses im Rosengarten, "weil es auch Natur und ein Stück Coburger Identität ist".

Während des Zuges durch die Stadt wurden die bekannten Parolen für den Klimaschutz skandiert. So unter anderem "Kohle -Stop!", "Ihr habt kein Recht, einen SUV zu fahren" und "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Moore klaut!"