Coburger Bau- und Umweltsenat beschließt Lärmschutzwand an der Lutherschule

Die Schallschutzwand zwischen dem Freigelände des Bildungshauses Lutherschule und der Goethestraße wird 2,50 Meter hoch. Der Bau- und Umweltsenat sprach sich am Mittwoch für eine Variante mit acht großen Glasflächen in der knapp 60 Meter langen Wand aus. Dazwischen wird die Konstruktion mit Holzstaketen verkleidet. Durch die Glasflächen soll die Schallschutzwand für die Kinder auf dem Schulgelände weniger bedrohlich wirken, von der Goethestraße soll aber auch ein Blick auf den Hexenturm und die anderen Gebäude des historischen Stadtbildes möglich sein.

SPD-Stadträtin Petra Schneider hatte in einem Dringlichkeitsantrag gefordert, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Goethestraße entlang des Schulgeländes von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde zu reduzieren. So wäre es möglich, "dieses Ungetüm von Wand" um einen halben Meter niedriger zu bauen und trotzdem den Maßgaben des Schallschutzes für das Freigelände der Schule und des Kindergartens zu entsprechen. Dass ein Schallschutz vonnöten ist, um die Kinder vor dem Verkehrslärm zu bewahren, ist bei den Stadtratsmitgliedern unstrittig, aber so richtig gefällt niemandem das Bauwerk.

Auf diesem Straßenstück könnten 30 Kilometer pro Stunde nicht kontrolliert werden und ohnehin verhinderten die Ampeln in der Realität 50 km/h, so die Kritiker des Antrags von Petra Schneider. Die Ampeln führte sie hingegen als Argument für ihren Vorstoß an und zeigte sich gewohnt engagiert mit der Anmerkung: "Was bei der Firma Brose in der Max-Brose-Straße möglich war, muss auch vor einem Kindergarten möglich sein." Eine Mehrheit für die Geschwindigkeitsreduzierung gab es aber nicht.

Max Beiersdorf: "Variante de luxe"

Eine gläserne Schallschutzwand mit größtmöglicher Transparenz brachte Peter Kammerscheid (Pro Coburg) in die Diskussion um die Gestaltung ein. So würde es optisch am wenigsten stören.

Wegen der Mehrkosten von 15 000 Euro, die die Gesamtkosten auf dann 90 000 Euro anheben würden, nahm der Senat Abstand von dieser "Variante de luxe" (O-Ton CSU-Stadtrat Max Beiersdorf). Die Senatsmitglieder votierten einstimmig für die acht knapp 2,50 Meter breiten Fenster zwischen den neun vier Meter breiten Holzabschnitten.

Die Holzstaketen seien oben abwechselnd 30 Zentimeter länger und kürzer. So entstehe mehr Abwechslung, und die Zinnen der historischen Stadtbefestigung beim Hexenturm würden optisch aufgenommen, sagte Planer Sandro Schaffner.