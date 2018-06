Coburger Ballett-Gala mit Programmänderung

BALLETTGALA - KALEIDOSKOP



Anstelle der Choreografie "In Honour of" von Ballettdirektorin Bridget Breiner werden die Tänzer der Ballettkompanie Bridgett Zehr und Carlos Contreras eine Choreografie von Uwe Scholz zum 2. Satz von Mozarts Klavierkonzert "Jeunehomme" zum Besten geben.Mozarts Klavierkonzert KV 271 aus dem Jahr 1777 trägt den Beinamen "Jeunehomme" aufgrund der Solistin, für die dieses Konzert geschrieben wurde - auch wenn Mademoiselle Jeunehomme eigentlich Louise Victoire Jenamy hieß. 1986 choreografierte Uwe Scholz für Les Ballets de Monte Carlo das gesamte dreisätzige Mozart-Konzert.Den melancholischen zweiten Satz in c-Moll hat Scholz ursprünglich als großes Pas de deux für Ghislaine Thesmar und Paul Chalmer geschaffen. Dieses Pas de deux aus Hingabe, Trennung und Wiederbegegnung, Zweifel und schwebender Glückssuche wurde zu einem der beliebtesten und charakteristischsten Stücke im umfangreichen Werk von Uwe Scholz."Uwe Scholz' außergewöhnliche Musikalität und Sensibilität stand mit Ghislaine Thesmars Konzept von Tanz als Körper im Einklang. Besonders wichtig ist es, zwischen den beiden Tänzern eine Beziehung aufzubauen, die dem Konzept des Stückes so nahe wie möglich kommt, aber trotzdem echt und ehrlich für die jeweiligen Tänzer wirkt. Der Gefühlsausdruck ist subtil und bewusst untertrieben. Gerade die Zurückhaltung macht die Beziehung der beiden Tänzer so melancholisch und ergreifend. Mit anderen Worten: was NICHT gesagt wird, erzeugt die Spannung - genau, wie es oft auch im Leben der Fall ist." (Paul Chalmer)Samstag, 7. Juli 201819.30 Uhr, Großes HausBallett im Revier Gelsenkirchen"Jeunehomme" - Klavierkonzert, 2. SatzChoreografie Uwe ScholzMusik W. A. Mozart, Klavierkonzert Es-Dur, KV 271, AndantinoBühne und Kostüm Uwe ScholzEinstudierung Paul ChalmerEs tanzenBridgett ZehrCarlos ContrerasTicket-Vorverkauf: Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkasse