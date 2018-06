Coburger Bahnhof: Technische Probleme mit dem Aufzug

Notruf funktioniert noch nicht





Irgendeinen Haken gibt es offenbar immer, der jede Erfolgsmeldung dann doch etwas trübt. Sieben Monate nach dem ersten ICE-Halt, aber immer noch ein Jahr früher als ursprünglich geplant, sind die neuen ICE-Bahnsteige (Gleise 2 und 3) im Coburger Bahnhof fertig. Ende des Monats, am Freitag, 29. Juni, geht auch der "Hausbahnsteig" (Gleis 1) in Betrieb. Die letzten Arbeiten werden zurzeit noch ausgeführt. Also alles gut - bis auf die Aufzüge, die Fahrgäste von der Fußgängerpassage hinauf zu den Gleisen bringen sollen...Der Aufzug zu den Bahnsteigen der Gleise 2 und 3 ist fertig, die Kabine mitsamt der Technik installiert - aber noch funktioniert der Notruf nicht, so Bahn-Pressesprecher Frank Kniestedt am Freitag. "Wenn ein Fahrgast im Aufzug den Notrufknopf drückt, dann muss auch das Signal weiter geleitet werden", erklärte er. Somit dürfe der Aufzug noch nicht in Betrieb gehen, die Barrierefreiheit des Coburger Bahnhof ist noch nicht erreicht.Im nächsten Monat sollen zudem die Arbeiten für den Personenaufzug für den Bahnsteig des Gleises 1 beginnen. "Der Aufzugsschacht ist fertig, aber noch leer." Hier wird es bis zum vierten Quartal dauern, bis der Fahrstuhl in Betrieb geht.Ansonsten ist der Umbau des Coburger Bahnhofs im Zuge des "Verkehrsprojekts Deutsche Einheit 8" (VDE8) bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Der ursprüngliche Termin für die Inbetriebnahme aller Bahnsteige war der 15. August 2019. Insgesamt investierte die Bahn im Bahnhof Coburg etwa acht Millionen Euro. Alle Bahnsteige haben nun eine einheitlich 55 Zentimeter hohe Bahnsteigkante zum leichteren Ein- und Aussteigen. Vorher waren es 38 Zentimeter.Begonnen wurde Ende 2016 mit dem Rückbau des alten Bahnsteigs an denn Gleisen 2 und 3. Er hatte eine Länge von rund 230 Meter Länge. Dieser wurde bis Ende Juli 2017 durch zwei jeweils 405 Meter lange und 55 Zentimeter hohe ICE-taugliche Bahnsteige ersetzt und für den Regionalverkehr freigegeben. Bis zur Inbetriebnahme des Projektes VDE 8 am 10. Dezember 2017 konnten Bauarbeiten während einer Gleissperrung vorgezogen werden. Der Regionalbahnsteig Gleis 5 wurde abgebrochen und als Provisorium während der Bauzeit hergestellt. Die folgenden Arbeiten an den jeweils 210 Meter langen neuen Bahnsteigen der Gleise 4 und 5 wurden bereits im November 2017 fertig, so dass beide Bahnsteige für den Fahrplanwechsel beziehungsweise die Inbetriebnahme der ICE-Neubaustrecke zur Verfügung standen.Am Bahnsteig von Gleis 1 sind noch einige Restarbeiten zu erledigen. Dieser wird voraussichtlich ab dem 29. Juni wieder für den Zugverkehr freigegeben. Mit diesem Tag sind ab 4.30 Uhr alle drei Bahnsteige im Coburger Bahnhof wieder in Betrieb.Die Bahnsteige haben nunmehr Wetterschutzhäuschen auf den nicht überdachten Bereichen sowie neue Bänke und Vitrinen. Die Bahnsteigdächer blieben hingegen bestehen. Die Fußgängerpassage von der Bahnhofshalle unter den Gleisen hindurch erhielt immerhin eine neue Abdichtung."Auch zwei Überraschungen gab es", erklärte Projektingenieur Christian Wittig am Freitag: Am Bahnsteig 1 kamen alte Bodenbeläge zum Vorschein, und auch auf eine alte Ölleitung stießen die Arbeiter.Zwischen dem 22. und 25. September, jeweils zwischen 23.40 und 5.40 Uhr, findet noch eine elektrische Totalsperrung am Bahnhof statt. Am Bahnsteig von Gleis 1 wird der Fahrdraht ausgewechselt und an der künftigen Park-and-Ride-Anlage ein Mast versetzt.