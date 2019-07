Coburg: Unbekannter greift 19-Jährigen an - zieht ihn in Gebüsch und verletzt ihn mit Schreckschusspistole

Vermutlich mit einer Schreckschusspistole hat ein derzeit noch Unbekannter am späten Samstagabend einen Passant in Coburg bedroht und ihm hinterher geschossen. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei berichtet. Eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten war der 19 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Coburg, kurz nach 23.30 Uhr, im "Rosengarten", im Bereich der Ketschendorfer Straße unterwegs, als ihn etwa in der Mitte der Parkanlage der Unbekannte ansprach. Unvermittelt griff dieser dann den 19-Jährigen an und zog ihn in ein neben dem Fußweg befindliches Gebüsch.

Angreifer bedrohte Opfer mit Schreckschusspistole

Dort bedrohte der Angreifer sein Opfer vermutlich mit einer Schreckschusspistole und forderte die Herausgabe persönlicher Gegenstände. Aufgrund seiner Gegenwehr gelang es dem 19-Jährigen zu flüchten, worauf der Täter ihm nach bisherigen Erkenntnissen einmal hinterher schoss und leicht verletzte. Nachdem der 19-Jährige den Notruf gewählt hatte, fahndete sogleich eine große Anzahl Polizeibeamte nach dem Täter, der in unbekannte Richtung geflüchtet war. Die Kriminalpolizei Coburg nahm umfangreiche Ermittlungen auf und bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Den Täter beschreibt die Polizei folgendermaßen:

zirka 20 bis 24 Jahre alt

geschätzte 160 bis 165 Zentimeter groß

südländisches Aussehen

dunkle kurze Haare, am Oberkopf etwas länger und wellig

bekleidet mit einem flecktarnfarbenen Oberteil und dunkler, langer Hose

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.