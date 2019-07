Coburg vor 1 Stunde

Angriff

Coburg: Unbekannter bedroht 19-Jährigen und verletzt ihn mit Schreckschusspistole - Zeugen gesucht

In Coburg hat ein Unbekannter am Samstag einen 19-Jährigen bedroht und mit einer Schreckschusspistole hinter ihm her geschossen. Die Kripo sucht nun nach Zeugen des Angriffs.