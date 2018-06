Coburg: Unbekannte setzen Holztor bei Verein in Brand - War es vorsätzliche Brandstiftung?

War es vorsätzliche Brandstiftung: ja oder nein? Mit dieser Frage muss sich nun die Kriminalpolizei Coburg beschäftigen. Kurz nach Mitternacht am frühen Donnerstagmorgen entdeckte ein Fußgänger einen Brand an einem Vereinsheim im Coburger Stadtteil Ketschendorf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Kripo in Coburg hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.Gegen 0.10 Uhr ging der 56-Jährige die Parkstraße entlang, dabei fiel ihm der qualmende Lagerschuppen am Vereinsheim des Seemannschores auf. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Holztor des Schuppens dürfte vorsätzlich in Brand gesteckt worden sein. Unbekannte hatten mehrere Prospekte, die aus dem Briefkasten herausragten, angezündet. Das Feuer griff dann auf das Holztor des Schuppens über und zog auch den Schuppen in Mitleidenschaft.Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand in der Parkstraße geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.