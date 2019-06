Coburg: Unbekannte bedrohen Jugendlichen (16) mit Schusswaffe und erpressen Geld

Am Donnerstagnachmittag haben zwei bislang unbekannte Täter in der Coburger Innenstadt einen 16-Jährigen erpresst und mit einer Schusswaffe bedroht. Die Täter forderten Geld von dem Jugendlichen - die Polizei sucht Zeugen. Am Tag zuvor hat ein Mann mit einer Pistole in Lichtenfels für Aufregung gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 16-Jährige nach eigener Aussage um 16.20 Uhr an der Heiligkreuzschule unterwegs und ging die Straße "Schleifanger" flussabwärts entlang. Am dortigen Wasserhäuschen sprachen die beiden Täter den Jugendlichen an. In gebrochenem Deutsch forderten sie Bargeld von dem 16-Jährigen.

Mit Schusswaffe bedroht und ausgeraubt

Dabei sollen sie eine Schusswaffe auf den Jugendlichen gerichtet haben. Daraufhin händigte der 16-Jährige einen zweistelligen Eurobetrag aus. Die Täter ergriffen in der Folge die Flucht und rannten durch eine Gasse in Richtung Blumenstraße. Rund eineinhalb Stunden nach dem Raubüberfall erstattete der Jugendliche Anzeige bei der Polizei.

Zeugen gesucht

Die Polizei beschreibt die Täter folgendermaßen:

Täter 1: Männlich, 165 Zentimeter, 19 Jahre, schlank, sprach gebrochen Deutsch, arabisches Aussehen, vermutlich trug er eine Jeans und war insgesamt dunkel gekleidet.

Täter 2: Männlich, 178 Zentimeter, 19 Jahre, schlank, sprach gebrochen Deutsch, arabisches Aussehen, trug ein dunkelblaues Oberteil mit schwarzen Längsstreifen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Tätern. Dabei erhofft sie sich Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.