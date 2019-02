Coburg steht eine heftige Bausaison bevor

Die Coburger müssen in diesem Jahr mit mehr als fünf Dutzend Tiefbauarbeiten im Stadtgebiet zurechtkommen. Manche Arbeiten würden den Fahrverkehr nicht oder nur wenig behindern, andere wiederum machten Umleitungen, auch länger andauernde, unumgänglich, sagte Gerhard Knoch, Leiter der Straßen- und Brückenabteilung des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebs (CEB). Zusammen mit Vertretern der Städtischen Werke, der Coburger Wohnbau und dem Ordnungsamt informierte die Stadt über die Tiefbaumaßnahmen des Jahres 2019. "Dabei handelt es sich naturgemäß nur um die geplanten Arbeiten", so Gerhard Knoch. Auf insgesamt 64 Seiten wurde am Dienstagvormittag in der Regimentsstube des Rathauses gezeigt, welche Brücken erneuert, wo Leitungen und Kabel ausgetauscht oder überhaupt verlegt werden, wo Straßen eine neue Oberfläche erhalten oder auch ganze Böschungen wie entlang der Gabelsberger Straße gesichert werden.

Sehr aufwendig und wegen komplizierter Details herausfordernd werden im Mai die Arbeiten in der Gabelsberger Straße beginnen. Die Böschung der ansteigenden schmalen Straße rutscht ab und muss mit mächtigen Beton-Bohrpfählen gesichert werden. Eine neue Wasserleitung wird mit verlegt, die Kanäle werden saniert. Abgeschlossen werden die Arbeiten im nächsten Jahr.

Längere Wege in Kauf nehmen müssen die Autofahrer in diesem Jahr im Stadtteil Neuses in der Rodacher Straße. Bei der Einmündung des Röstenweges wird die Brücke über die Lauter komplett erneuert. "Das geht nur mit einer Vollsperrung", sagte Knoch. Für Fußgänger und Radfahrer wird es eine Behelfsbrücke geben. Erneuert werden dort weiter die Ufermauern und Leitungen. Die Brücke über die Lauter muss in diesem Jahr noch fertiggestellt werden, da 2020 das Straßenbauamt die Brücken der Stadtautobahn über die Callenberger Straße und Lauter sanieren muss. Das bedeutet wiederum eine Umleitung.

Im April wird es auf der Brücke über den Nordring zur Firma Kaeser in Coburg-Neuses zu Verkehrsbehinderungen kommen. Restliche Sanierungsarbeiten an der Brücke erfordern eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn. In Fahrtrichtung Süden auf der Coburger Stadtautobahn wird im Laufe des Jahres eine Fahrspur gesperrt, sobald die Stützmauern entlang der Straße und die Rampe zur Callenberger Unterführung saniert werden.

Bauarbeiten bestimmen das Coburger Stadtbild 2019

Was noch geplant ist In die Jahre gekommene Straßen und Wege, alte und schwache Leitungen und Kanäle werden die Stadt und ihre Unternehmen in diesem Jahr erneuern. Dazu kommen noch der Ausbau des Breitbandnetzes und Bauwerksüberprüfungen. Hier ein Auszug aus der langen Liste der Arbeiten:

- Dammweg und Gutenbergstraße: Bau jeweils einer Mittelinsel als Querungshilfe für Fußgänger, - Güterbahnhof: Erschließung für Globe und geplantes Parkhaus (Baubeginn Parkhaus vermutlich 2020),

- Max- Böhme-Ring: Geh- und Radweg,

- Parkplätze Demo: neue Ver- und Entsorgungsleitungen,

- Wegesanierung Ernstplatz: Freiraumgestaltung für das Bildungshaus,

- Bürgerhaus Wüstenahorn: Innenausbau bis Mitte 2019,

- Neugestaltung Straßenkreuzung Bahnhofstraße,

- Hohenlohebrücke: Brückenprüfung,

- kurzfristige Verkehrsbehinderung Neustadter Straße: halbseitige Sperrung wegen Kanalsanierung,

- Ende Februar Mohrenstraße/Hindenburgstraße: Erneuerung Fernwärme- und Gasleitung, Wasserleitung (Behinderungen während der Sommerferien 2019),

- Casimirstraße: neue Fernwärmeleitung,

- Straßensanierung: Nikolaus-Zech-Straße, Waldweg, Lehengasse, Große Johannisgasse, Himmelsacker (Teilstück),

- Kanalsanierung, neue Ver- und Entsorgung: Bertelsdorf, Creidlitz, Demo, Alexandrinenstraße (ab 18. Februar, sechs Wochen Vollsperrung), Bamberger Straße/Karchestraße, Wirtsgrund, Sonntagsanger, Scheuerfelder Straße