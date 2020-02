"Beim Herrn Straubel hat's was geholfen." Bei Christian Meyer soll der Besuch von Ministerpräsident Markus Söder auch helfen, das Amt an der Spitze zu erobern. Sebastian Straubel ist seit 2019 Landrat in Coburg, Meyer möchte ab 1. Mai Oberbürgermeister sein, nachdem 30 Jahre lang SPD-Männer dieses A...