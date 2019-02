Coburg Publikum bejubelt Rückkehr der "Spider Murphy Story"

Die Erfolgs-Produktion der Vorsaison von Schauspieldirektor Matthias Straub und Rüdiger Eisenhauer wurde bei der Wiederaufnahme vom Publikum frenetisch gefeiert. Rund ein halbes Jahr nach den sehr erfolgreichen Gastspielen in München ist das Rock'n'Roll-Musical nun zurück im Spielplan des Landestheaters.

Insgesamt sind nach der Wiederaufnahme acht weitere Vorstellungen geplant. Beim Erwerb der Tickets sollten sich Fans der "Spider Murphy Story" nicht allzu viel Zeit lassen: Bereits jetzt aber sind bis Ende Mai schon zahlreiche Karten verkauft.

Rund um die Spider Murphy Story

Theater-Tipp "A Spider Murphy Story" - Ein Rock'n'Roll-Musical mit den Songs der Spider Murphy Gang von Matthias Straub und Rüdiger Eisenhauer Termine 9., 16. März, 13. April, 19.30 Uhr, 14. April, 18 Uhr, 20., 27. April, 25., 26. Mai, 19.30 Uhr Darum geht es . Das Musical entführt die Zuschauer in eine Zeit, in der die Frauen noch Petticoat trugen und alles irgendwie Rock'n'Roll war. In einer Kleinstadt irgendwo zwischen München und Rosenheim ist das Diner "Spider Murphy's" Treffpunkt der Teenager zum Musikhören, Tanzen und Pläneschmieden. Hinterm Tresen steht Bohne und Stammgäste im Diner sind seine besten Kumpels Schorschi, der Anführer der Clique und Neffe vom Inhaber des "Spider Murphy's", Werner, genannt Wurschti, und Klaus Dieter, der ewige Nerd. Wenn allabendlich die Mädels aus dem Ort das Diner entern, müssen die Jungs sich warm anziehen. Denn Veronika, Edeltraut, Adelgund und Angelika sind alles andere als schüchtern. Da fliegen die Fetzen, wenn sie so richtig loslegen und die Jungs zum verbalen Schlagabtausch herausfordern. Und irgendwie träumen sie alle von der Großstadt München, doch weggehen, das ist nicht so einfach... Tickets in der Tageblatt-Geschäftsstelle und an der Theaterkasse

Eine ausführliche Besprechung mit vielen Fotos der Wiederaufnahme der "Spider Murphy Story" am Landestheater Coburg finden Sie hier