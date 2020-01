Die Polizei erwischte am Donnerstagabend (30.01.2020) in Coburg einen 19-Jährigen auf seinem modifizierten Mountainbike. An dem Fahrrad fehlten die Pedale und der hintere Teil des Rahmens wurde komplett neu aufgebaut. Zusätzlich war das Mountainbike mit einem Zweitaktmotor ausgestattet, berichtet die Polizei. Ein Mann, der mit seinem Hund Gassi gehen war, hatte die Polizei gerufen.

Polizei stellt selbst gebasteltes Fahrrad sicher

Die Beamten trafen in der Buchbergstraße nahe des dortigen Fußballplatzes auf den 19-Jährigen. Sie nahmen das Gefährt in Augenschein und stellten es sicher. "Das Fahrrad wird in dieser Form nie eine Straßenzulassung bekommen", erklärt die Polizei.

Gegen den 19-Jährigen wird nun ermittelt: wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz, einem Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung.

Erst im Herbst hatte die Polizei einen "Seidla-Express" gestoppt: Der 18-jährige Bastler war sehr stolz auf sein Gefährt.