Coburg nimmt Abschied von Dekan Roland Huth

Pfarrer Roland Huth wird im September als Pfarrer am Klinikum Bamberg seinen Dienst antreten. Roland Huth hatte sich in seinen gut neun Coburger Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut. An der Vesper, dem Abendlob der Tageszeitenliturgie, nahmen eine große Schar evangelischer Geistlicher mit Dekan Andreas Kleefeld an der Spitze sowie Vertreter der alt-katholischen Kirche und der Baptisten teil. Dekan Kleefeld würdigte den Mitbruder im Dekansamt als großen Freund und Förderer der Ökumene, der oftmals der evangelischen Kirche noch einen Schritt vorausgegangen sei, sagte Kleefeld mit einem leicht schelmischen Lächeln im Gesicht in Richtung Andreas Kleefeld.

Leider wird Roland Huth der vorerst letzte eigenständige katholische Dekan in Coburg gewesen ein. Pfarrer Peter Fischer, katholischer Pfarrer von Rödental und Neustadt, wird sich als "Pfarradministrator" um St. Augustin und seine Filialen kümmern. Der bald größere Seelsorgebereich Coburg Stadt und Land wird Teil eines größeren Dekanats in Nordwestoberfranken sein. Die Dekansfunktion übt erst einmal Dekan Lars Rebhan aus Lichtenfels aus, bevor der Klerus des neu gebildeten größeren Dekanates einen neuen Dekan wählt. Der neue und größere Seelsorgebereich soll verwaltungsmäßig seinen Sitz in der Coburger Pfarrei St. Marien in der Spittelleite haben. Das ehemalige Kapuzinerkloster dort bietet einfach mehr Platz.

"Den Herausforderungen stellen"

Dekan Huth wählte für seine Abschiedspredigt einen Textabschnitt aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde im griechischen Thessaloniki. Paulus mahnt darin die Gemeinde: "Haltet Frieden untereinander! Ermutigt die Ängstlichen, nehmt Euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen!" Leben und Glauben müsse der Grundton allen Schaffens sein. Persönliches Lob, wie bei solchen Abschiedsfeiern üblich, relativierte der scheidende Dekan. Es habe ein Kollektiv an gemeinsam Tätigen gegeben. Er bedauerte die Entkirchlichung in Deutschland. Das könne zu Unsicherheit und Fehlentscheidungen führen. "Hier gilt es, neu und mutig und offen für Welt und Leben sich den Herausforderungen zu stellen, die auf uns zukommen." Konkret nannte Huth die Themen Migration, Umweltschutz und soziale Fragen.

Auch die Coburger Politik bedauert den Weggang von Roland Huth. Der Dritte Bürgermeister Thomas Nowak sagte: "Sie, lieber Dekan Roland Huth, haben seelsorgerische Arbeit in unserer Stadt oftmals mehr über das normale Maß hinaus geleistet." Huth habe in Coburg neue Akzente gesetzt. "Das kirchliche Gemeindeleben von St. Augustin hat sich von innen verändert, das Gemeindeleben hat neue Impulse bekommen." Besonders erwähnte Bürgermeister Nowak die Neugestaltung der Fronleichnamsfeier mit der Eucharistiefeier am Marktplatz und der Einbeziehung der evangelischen St.-Moriz-Kirche in die Prozession. Er erinnerte an den tragischen Unglücksfall bei der Coburger Feuerwehr im Jahr 2017. "Herzlichen Dank für die intensive Begleitung in dieser schweren Zeit und das immer offene Ohr!"

Susanne Schneider vom bisherige Pfarrgemeinderat St. Augustin bedauerte, dass Huth nur acht Jahre in der Gemeinde gewirkt habe. "Wir haben ihn ins Herz geschlossen", sagte Schneider. "Du hast uns ein heiteres und fröhliches Miteinander in den Gottesdienst eingebracht." Der Gottesdienst wurde vom Projektchor des Dekanates Coburg unter der Leitung von Dekanatskirchenmusikerin Gabriele Hirsch ausgestaltet, die auch die Orgel spielte.