Passanten vor Parkhaus bedroht - Kripo sucht Opfer: Nachdem ein vermummter Räuber am vergangenen Samstagnachmittag (23. November 2019) einen Mann in der Innenstadt von Coburg mit einem Messer bedrohte hatte, sucht die Kriminalpolizei Coburg weiterhin nach dem Geschädigten. Das meldet die oberfränkische Polizei am Freitag (26. November).

Erst im Oktober hatte der Überfall auf ein Lottogeschäft im Landkreis Coburg für Aufsehen gesorgt. Die Polizei hatte sogar ein Überwachungsvideo veröffentlicht.

Vor Parkhaus in Coburg: Vermummter will Mann ausrauben

Demnach haben Passanten beobachtet, wie der Täter vor dem Parkhaus "Mauer" aus von einem Mann mit gezücktem Messer Geld forderte. Der Täter flüchtete anschließend über den Ausgangsbereich des Parkhauses.

Für die laufenden Ermittlungen ist das Opfer ein wichtiger Zeuge. Er und eventuelle weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 09561 645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.