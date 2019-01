Coburg: Marihuana-Geruch entlarvt Autofahrer - mehrere unterschiedliche Drogen gefunden

Ein 24-jähriger Coburger war am Donnerstag unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Ford im Röntgenweg unterwegs. Außerdem transportierte er eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel in seinem Fahrzeug.

Während einer Verkehrskontrolle gegen 21 Uhr am Donnerstag in Coburg stieg dem Beamten aus dem Fahrzeug ein deutlicher Marihuanageruch in die Nase. Deshalb nahmen die Beamten den Coburger und sein Auto ganz genau unter die Lupe.

Nicht nur Drogen konsumiert

Der 24-Jährige stand während der Fahrt allerdings nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern er führte auch noch eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln in seinem Fahrzeug mit.

Bei der Durchsuchung des Coburgers, seines Fahrzeugs und dessen Wohnung konnten mehrere unterschiedliche Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem musste sich der Coburger wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss einer Blutentnahme im Coburger Klinikum unterziehen. Die Coburger Polizei ermittelt gegen den 24-Jährigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz.