Ein Vorstellungsgespräch in Berlin am späten Montagvormittag? Das passt wunderbar, dachte sich eine junge Coburgerin und wollte schon buchen: Hin mit dem ersten ICE, noch am gleichen Abend zurück. Aber, denkste: Am Montag, 18. November, bietet die Bahn frühmorgens nur sehr umständliche Verbindung...