"Coburg liest" im Kunstverein: auf den Spuren von Walter Gropius

Im Vortragssaal des Kunstverein stellt Bernd Polster seine Biografie "Walter Gropius - der Architekt seines Ruhms" vor. Beginn ist um 19.30 Uhr

Walter Gropius zählt zu den Großen der modernen Archi­tektur. Was aber hat er wirklich gebaut? Nicht viel. Und das ist nicht erstaunlich, denn nach zwei Jahren Studium war klar, dass ihm jedes Talent zum Architekten fehlte. Doch er gründete ein Architekturbüro, wo andere jene Bauten ent­warfen, die heute als Ikonen der Moderne gelten. In seinem Netzwerk tauchen alle Namen auf, die in der Geschichte der Architektur und des Designs im 20. Jahrhundert eine Rolle spielen. Wer wollte da an seiner Bedeutung zweifeln? Bernd Polster hat das Leben des Bauhaus-Gründers akribisch erforscht - man wird es in Zukunft nicht mehr als Heldengeschichte, sondern als Schelmenroman erzählen.

Bernd Polster, Jahrgang 1952, lebt als Publizist und Künstler in Bonn. Er ist der bekannteste deutsche Designautor. Etliche seiner Bücher gelten als Standardwerke. Das gilt für die Designlexika, aber auch für seine Text-Bild-Monografien über Ikonen der deutschen Designgeschichte, wie das Bauhaus und die Firma Braun. Dabei sind für ihn die kultur­geschichtlichen Hintergründe unabdingbar.

Tickets kosten im Vorverkauf (Buchhandlung Riemann 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro (Schüler/Studenten fünf Euro).