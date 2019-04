"Coburg liest": Abschluss am Mittwoch mit Krimi-Abend im Haus Contakt

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe gastiert Friedrich Ani am Mittwoch (19.30 Uhr) im Coburger "Haus Contakt" (Untere Realschulstraße 3). Seine Romane um Tabor Süden machten Friedrich Ani zu einem der bekanntesten deutschsprachigen Kriminalschriftsteller. Er wurde sieben Mal mit dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichnet.

Friedrich Ani wurde 1959 als Sohn eines Syrers und einer Schlesierin in Kochel am See geboren. Er arbeitete als Polizeireporter, Kulturjounalist und Drehbuchautor. Friedrich Ani erhielt neben den Auszeichnungen für seine Krimis beispielsweise auch den Literaturförderpreis der Stadt München. Tickets kosten im Vorverkauf (Buchhandlung Riemann) zwölf Euro, an der Abendkasse zu 15 Euro (Schüler, Studenten: fünf Euro).