Coburg: Kampfsportler zeigt Zivilcourage und schützt junge Frau

In der Coburger Innenstadt ist es am Sonntagabend (1. März 2020) zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 21-jährigen Frau und einem älteren Herren gekommen. Der 55-Jährige beschimpfte die junge Frau und griff sie anschließend an. Der örtlichen Polizei zufolge erkannte ein 24-jähriger Passant die Notlage der 21-Jährigen und schritt ein.

Er forderte den Angreifer auf, die Frau in Ruhe zu lassen, wodurch sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Männern ergab. Der 55-Jährige versuchte seinen Gegenüber an der Jacke zu packen, woraufhin der 24-jährige erprobte Kampfsportler einen schnellen Ausfallschritt zur Seite machte. Durch das Ausweichmanöver stürzte der 55-Jährige zu Boden.

Coburg: 24-jähriger Kampfsportler angegriffen

Als sich die Gesamtsituation beruhigt hatte, setzte der Kampfsportler seinen Weg in Richtung Mohrenstraße fort. Wie die Polizei berichtet dauerte es nicht lange, bis der 24-Jährige erneut durch den 55-Jährigen attackiert wurde. Allerdings hatte sich dieser Verstärkung geholt und seinen Sohn dazu gerufen. Als eine alarmierte Polizeistreife eintraf, prügelten die beiden Männer breites auf den Coburger Kampfsportler ein. Die Beamten konnten der Auseinandersetzung ein Ende bereiten.

Die Beamten der Coburger Polizeiinspektion ermitteln nun wegen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall am Sonntagabend im Steinweg und der Mohrenstraße geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden.