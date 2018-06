"Coburg in Miniatur" verrottet

Einst hoch gelobt, mittlerweile fast verrottet und vergessen: Coburg in Miniatur. Das Projekt des Berufsförderungswerkes Nürnberg, bei dem Langzeitarbeitslose an maßstabsgerechten Modellen historischer Gebäude in Coburg gebaut hatten, ist längst ausgelaufen. Die filigranen Häuser, die noch vor Jahren in einer Sonderausstellung des Naturkundemuseums zu sehen waren, sind auf der Ernstfarm zu besichtigen - allerdings hat Wind und Wetter seine Spuren hinterlassen. 2014 hatte man noch davon gesprochen das Ensemble winterfest zu machen. Doch die geplante Überdachung kam nie.Warum das Ensemble niemand haben möchte und ob der Pächter die kleinen Gebäude jetzt tatsächlich abreisen soll, lesen Sie hier