Es handelt sich um den einstigen Gasthof "Zur goldenen Krone" in der Friedrich-Rückert-Straße in Neuses. Aufgenommen wurde das undatierte Foto vermutlich in den 60er Jahren.

Im Hintergrund ist die Neuseser Kirche St. Matthäus zu erkennen. Auf Kopfsteinpflaster muss man heute aber zum Glück nicht mehr fahren.